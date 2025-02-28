Borsada Günün İlk Yarısında Son Durum

Borsa İstanbul'da günün ilk yarısına ilişkin veriler belli oldu.

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Borsada Günün İlk Yarısında Son Durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin günün ilk yarısında kaydedilen veriler açıklandı.


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 değer kaybederek 9.690,15 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,92 puan ve yüzde 0,52 azalışla 9.690,15 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 42,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,03 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 4,53 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleriyle negatif bir seyir izleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'e ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,2, 2024'ün son çeyreğinde de yüzde 3 büyüme kaydetti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve toptan eşya stoklar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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