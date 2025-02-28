Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasındaki toplam işlem hacmi 21 milyon 985 bin 350 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 21 milyon 785 bin 240 lira seviyesindeydi.

Piyasada 1000 metreküp doğal gaz için belirlenen referans fiyat 13 bin 300 lira 27 kuruş olurken, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 653 bin metreküp olarak kaydedildi.

DENGELEME GAZI FİYATLARI AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 13 bin 965 lira 28 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 635 lira 26 kuruş olarak duyuruldu.

DOĞAL GAZ GİRİŞİ 299 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Türkiye’ye dün toplam 299 milyon 163 bin 536 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 298 milyon 808 bin 347 metreküp oldu.

Kaynak: AA