SSK, BağKur ve Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor! Bankalar Kesenin Ağzını Açtı, Promosyonlar Güncellendi
Mart ayının gelmesiyle birlikte bankaların emekli promosyonlarında değişiklik yaşandı. Hem yeni emekli olanlar hem de mevcut emekliler, en yüksek promosyonu sunan bankaları araştırarak maaşlarını taşıma kararı alıyor. Bankalar, maaşlarını kendilerine taşıyan emeklilere 3 yıl boyunca aynı bankada kalma taahhüdü karşılığında promosyon imkanı sunuyor. Özel ve kamu bankaları, 20 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, maaşlarını en yüksek promosyon veren bankalara taşıyarak ek gelir elde edebilecek. Kamu ve özel bankalar, 20 bin liraya kadar promosyon fırsatları sunuyor. Bankalarla üç yıllık maaş ödeme anlaşması yapan emekliler, belirlenen promosyonlardan yararlanabilecek.
MİLYONLARCA EMEKLİ MERAKLA BEKLİYOR
Türkiye’de milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan promosyon ödemeleri, mart ayında yeniden şekillendi. Bankaların sunacağı güncel promosyon tutarları merak edilirken, en yüksek promosyon veren bankalar da araştırılıyor.
Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart 2025 tarihinde açıklanan enflasyon verileri, emeklilerin alacağı maaş zamlarını da belirledi. Buna göre, SSK ve Bağkur emeklileri için şimdiden yüzde 7,42 oranında zam kesinleşirken, memur emeklileri için kümülatif zam oranı yüzde 6,40 olarak hesaplandı. Şubat ayında ise aylık enflasyon yüzde 2,27, yıllık enflasyon ise yüzde 39 olarak kaydedildi.
BANKALARIN PROMOSYON TEKLİFLERİ
TEB
TEB, maaşını taşıyan emeklilere 12 bin TL ana promosyon ve ek ödeme ile toplamda 21 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Ayrıca, iki veya daha fazla otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda ek ödeme yapılacak.
ING BANK
SGK emeklilerine maaş tutarına göre 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapan ING, otomatik fatura talimatı veren müşterilere ek 3 bin TL, Turuncu Hesap kampanyası kapsamında ise 2 bin TL ilave ödeme sağlıyor. Böylece toplamda 20 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor.
AKBANK
Maaşını Akbank’a taşıyan emekliler, 15 bin TL'ye kadar promosyondan yararlanabiliyor. Ayrıca, kredi kartı veya vadesiz hesap üzerinden verilen ilk beş otomatik fatura ödeme talimatı için toplamda 2 bin 500 TL chip-para kazanma fırsatı sunuluyor. Böylece toplam ödül miktarı 17 bin 500 TL'yi buluyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, maaşı 10 bin TL’ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL, 10 bin – 15 bin TL arasındakilere 10 bin TL, 15 bin – 20 bin TL aralığında maaş alanlara 12 bin 500 TL ve 20 bin TL üzerindeki emeklilere 15 bin TL promosyon imkanı sağlıyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası’na maaşını taşıyan emeklilere, maaş tutarına göre değişen promosyon ödemeleri yapılacak. Buna göre;
9 bin 999 TL'ye kadar maaş alanlara 5 bin TL,
10 bin TL - 14 bin 999 TL arası maaş alanlara 8 bin TL,
15 bin TL - 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 10 bin TL,
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara 12 bin TL ödeme yapılacak.
ZİRAAT BANKASI
SGK emekli maaşlarını Ziraat Bankası’ndan alan müşterilere 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi sağlanıyor.
HALKBANK
Halkbank, emekli maaşını taşıyan ve üç yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12 bin TL'ye varan promosyon veriyor.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklileri için 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılırken, VakıfBank Troy logolu banka veya kredi kartı ile yapılan harcamalara ek 12 bin TL daha nakit ödeme fırsatı sunuluyor. Böylece toplam promosyon tutarı 24 bin TL’ye ulaşıyor.
YAPI KREDİ
SGK emekli maaşını Yapı Kredi’ye taşıyan emekliler, üç yıl boyunca maaşlarını bu bankadan almayı taahhüt etmeleri halinde 20 bin TL’ye varan promosyondan faydalanabiliyor.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, emekli maaşını taşıyanlara 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve yıllık 1.200 TL indirim avantajı sunarak toplamda 16 bin 200 TL’ye varan ödeme yapıyor.
DENİZBANK
DenizBank, emekli maaşını taşıyanlara 20 bin TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra çeşitli ayrıcalıklar sağlıyor.