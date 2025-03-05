SSK, BağKur ve Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor! Bankalar Kesenin Ağzını Açtı, Promosyonlar Güncellendi

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart 2025 tarihinde açıklanan enflasyon verileri, emeklilerin alacağı maaş zamlarını da belirledi. Buna göre, SSK ve Bağkur emeklileri için şimdiden yüzde 7,42 oranında zam kesinleşirken, memur emeklileri için kümülatif zam oranı yüzde 6,40 olarak hesaplandı. Şubat ayında ise aylık enflasyon yüzde 2,27, yıllık enflasyon ise yüzde 39 olarak kaydedildi.

BANKALARIN PROMOSYON TEKLİFLERİ

TEB

TEB, maaşını taşıyan emeklilere 12 bin TL ana promosyon ve ek ödeme ile toplamda 21 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Ayrıca, iki veya daha fazla otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda ek ödeme yapılacak.