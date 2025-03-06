Japonya'da Otomotiv Fabrikasında Patlama: Kalbi Duran Bir Kişi Yaşamını Yitirdi

Japonya'nın Aichi eyaletinde, Toyota Grubu bünyesinde faaliyet gösteren parça tedarikçisi Chuo Spring CO.'nun fabrikasında patlama meydana geldi. Olay sırasında korkudan kalbi duran 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Japonya'da Otomotiv Fabrikasında Patlama: Kalbi Duran Bir Kişi Yaşamını Yitirdi

Japonya'nın Aichi eyaletinde, Toyota Grubu bünyesinde faaliyet gösteren parça tedarikçisi Chuo Spring CO.'nun fabrikasında sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yerel saatle 08.00 civarında, fabrikanın toz toplayıcı sisteminde gerçekleşen patlamada, olay yerinde çalışan bir kişi kalp durması nedeniyle hayatını kaybetti. 52 ve 44 yaşlarındaki iki yaralının ise hafif yaralarla kurtulduğu bildirildi.

Bölgeye sevk edilen 19 itfaiye aracı, yangın söndürme çalışmalarına devam ederken, sağlık ekipleri de olayın ardından hızlı müdahalelerde bulundu. Toyota'dan yapılan açıklamada, şirketin olayla ilgili detayları doğrulamaya çalıştığı aktarıldı.

2023'TE DE PATLAMA OLMUŞTU

Öte yandan, fabrikanın daha önce 2023 yılında bir başka patlamaya da sahne olduğu, ancak bugün gerçekleşen patlamanın farklı bir binada olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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