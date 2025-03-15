Aydın'daki Kadın Cinayetinde Katil Zanlısı Tutuklandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşanan kadın cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı; 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Meltem Menteşeli'nin (33) 11 Mart'ta silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan M.D, eşi G.D. ve Menteşeli'nin arkadaşı F.Ö'nün İlçe Jandarma Komutanlığı'nda süren işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden G.D. ve F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cinayet işlediği öne sürülen M.D. iste tutuklanarak cezaevine gönderildi.
M.D.'nin susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Kaynak: AA