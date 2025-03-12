Aydın'da Kadın Cinayeti! 13 Boş Kovan Bulundu

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, 33 yaşındaki Meltem Menteşeli, eşine ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Evli ve 4 çocuk annesi olan kadının ölümüne ilişkin jandarma ekipleri harekete geçerek geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

13 EL ATEŞ EDİLMİŞ

Hisar Mahallesi Kale mevkisinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, mahalle sakinleri bir otomobilin yanında hareketsiz yatan bir kadın gördü. Durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildiren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Menteşeli’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. İlk incelemelerde, olay yerinde 13 boş kovan bulunduğu belirlendi.

Kadının cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay yerinde bulunan 45 AKK 504 plakalı otomobilin, Menteşeli’nin eşine ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA