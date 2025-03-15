Yarına dikkat! KAVRULACAĞIZ... İstanbul Son 110 Yılda Böylesini Görmedi

MGM'nin son hava durumu tahminlerine göre gelecek hafta sıcaklıklar 10 ila 15 derece azalacak. Ancak bu durum yaşanmadan önce İstanbul'da 110 yılın en sıcak Mart ayı yaşanmış olacak.

Yarına dikkat! KAVRULACAĞIZ... İstanbul Son 110 Yılda Böylesini Görmedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının bir anda yükselmesiyle yaşanan ‘yalancı bahar’ geride kalacak. Meteoroloji’den yapılan açıklamada sıcaklıkların 10 ila 15 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi. Ancak buna rağmen, Pazar günü sıcaklıkların pik yapacağı ve 110 yıllık rekoru kıracağı öğrenildi.

Yarına dikkat! KAVRULACAĞIZ... İstanbul Son 110 Yılda Böylesini Görmedi - Resim : 1

MGM’nin yayımladığı haftalık hava tahmini raporu verilerine göre, yurt genelinde 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları salı günü kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba günü ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşecek. Soğuk ve yağışlı hava 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olacak. Yurdun batı kesimlerinde genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yarına dikkat! KAVRULACAĞIZ... İstanbul Son 110 Yılda Böylesini Görmedi - Resim : 2

SICAKLIKLAR ÖYLE BİR DÜŞECEK Kİ...

En düşük hava sıcaklıkları, Ankara, Bolu ve Erzurum’da eksi 4’e, Konya’da ise eksi 3’e kadar düşecek. İstanbul’da termometreler 2 dereceyi gösterecek.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, hava sıcaklıklarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Pazar gününe kadar, sıcaklıklar yükselecek ve çöl tozu gelecek. Sıcaklıklar, pazar gününe kadar çıkıyor. Pik değere pazar günü ulaşacak. Oraya gelmiş olan değerler, 110 yılın üzerindeki ölçümlerle karşılaştığımızda hiç karşılaşılmamış bir değer. Yani o günlere ait rekor sıcaklıklar olmuş olacak" dedi. Tek, "Pazar gününden sonra çöl tozu da etkisini kaybetmiş olacak; ama kuzeyden gelen soğuk bir hava var. Sıcaklıklar bir anda düşecek" diye konuştu.

Tek, açıklamalarının devamında, İstanbul’un 28 dereceye kadar çıkması durumunda, tarihte hiç karşılaşılmayan bir durumun ortaya çıkacağını belirtti.

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Kaynak: DHA

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