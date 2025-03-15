Adıyaman’da İş Makinesi Devrildi, 1 Yaralı

Adıyaman’da gerçekleşen bir iş makinesi kazasında 1 kişi yaralandı.

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Adıyaman’da İş Makinesi Devrildi, 1 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere bölgesinde yer alan konut alanında faaliyet gösteren bir iş makinesi sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek makinesiyle devrildi.

Kazada, henüz ismi açıklanmayan sürücü yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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