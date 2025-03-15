Minik Saadet Naz’ı Hayattan Koparan Kaza, Kahreden Detay Cenazede Ortaya Çıktı

Mersin’de hayvanat bahçesi ziyaretine giden 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Saadet Naz, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti. Minik Saadet Naz’ın babasının da 6 yıl önce elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Mersin’de Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda yola zift dökülmesi nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaza yaptı. Kazada yaralanan 6 kişiden 8 yaşındaki ilkokul 2. sınıf öğrencisi Saadet Naz Gökçen hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Minik Saadet Naz’ı Hayattan Koparan Kaza, Kahreden Detay Cenazede Ortaya Çıktı - Resim : 1

BABASI 6 YIL ÖNCE VEFAT ETMİŞ

Saadet Naz'ın babası Süleyman Gökçen'nin de 6 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Baba Gökçen'in 6 Mart 2019 yılında Erdemli ilçesi Gücüş Mahallesi Köşgerli mevkiinde serada çalışırken elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Minik Saadet Naz’ı Hayattan Koparan Kaza, Kahreden Detay Cenazede Ortaya Çıktı - Resim : 2

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