Minik Saadet Naz’ı Hayattan Koparan Kaza, Kahreden Detay Cenazede Ortaya Çıktı
Mersin’de hayvanat bahçesi ziyaretine giden 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Saadet Naz, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti. Minik Saadet Naz’ın babasının da 6 yıl önce elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Mersin’de Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda yola zift dökülmesi nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaza yaptı. Kazada yaralanan 6 kişiden 8 yaşındaki ilkokul 2. sınıf öğrencisi Saadet Naz Gökçen hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi Erdemli ilçesinde toprağa verildi.
BABASI 6 YIL ÖNCE VEFAT ETMİŞ
Saadet Naz'ın babası Süleyman Gökçen'nin de 6 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Baba Gökçen'in 6 Mart 2019 yılında Erdemli ilçesi Gücüş Mahallesi Köşgerli mevkiinde serada çalışırken elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.
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