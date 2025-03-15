İstanbul Yaşlanıyor! İşte Yaşlı Nüfusunun En Fazla Olduğu 5 İlçe

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) “İstatistiklerle Yaşlılar 2024” araştırmasına göre, İstanbul’da 65 yaş ve üzeri nüfus 1 milyon 302 bin 793 kişiye ulaşırken, oran itibarıyla en yaşlı ilçe Adalar oldu.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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İstanbul Yaşlanıyor! İşte Yaşlı Nüfusunun En Fazla Olduğu 5 İlçe

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) “İstatistiklerle Yaşlılar 2024” raporuna göre, İstanbul’da 65 yaş ve üzeri nüfus 1 milyon 302 bin 793 kişiye ulaştı. Bu rakam, 2023 yılına kıyasla yüzde 5,2’lik bir artış anlamına geliyor. Raporda, İstanbul’daki yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının yüzde 8,3 olduğu belirtilirken, Türkiye genelinde bu oranın yüzde 10,6 seviyesinde olduğu vurgulandı.

EN YAŞLI 5 İLÇE

Araştırma, yaşlı nüfusun ilçelere göre dağılımını da ortaya koydu. İstanbul'da en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilçe yüzde 24,7 ile Adalar olurken, Kadıköy yüzde 20,6 ile ikinci sırada yer aldı. Şile’de bu oran yüzde 18,1 olarak ölçülürken, Beşiktaş’ta yüzde 17,3, Bakırköy’de ise yüzde 16,4 seviyesinde olduğu tespit edildi.

Son on yılda İstanbul’daki yaşlı nüfus oranında düzenli bir artış gözlemlendi. 2014 yılında yüzde 6 olan bu oran, 2024 itibarıyla yüzde 8,3’e yükseldi.

İstanbul Yaşlanıyor! İşte Yaşlı Nüfusunun En Fazla Olduğu 5 İlçe - Resim : 1

DEMOGRAFİK YAPI DEĞİŞİYOR

İPA, İstanbul’un giderek yaşlanan demografik yapısına dikkat çekerek, kent politikalarının yaşlı dostu bir anlayışla yeniden şekillendirilmesi gerektiğini belirtti. Sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıracak projelerin hayata geçirilmesi ve erişilebilir şehir planlamasının öncelikli hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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