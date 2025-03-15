Yayla Evi Alev Alev Yandı

Mersin'de bir yayla evinde yangın çıktı. Evde kimsenin olmaması facianın önüne geçerken, maddi hasar meydana gelen ev kullanılamaz hale geldi.

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Yayla Evi Alev Alev Yandı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesine bağlı Fakılar Mahallesi'nde bir yayla evinde çıkan yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Henüz nedeni bilinmeyen yangın meydana geldiği sırada evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

İhbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu ev büyük ölçüde zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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