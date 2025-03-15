Alışveriş Yaparken Bu Ayrıntıya Dikkat Edin: Bakanlıktan Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı’nın hazırlıklarını tamamladığı yeni düzenlemeyle hayvansal parça içeren eşyanın etiketinde ve ambalajında hangi hayvan elde edildiğinin belirtilmesi zorunlu olacak. Düzenleme kapsamında çok sayıda sektörde binlerce ürün yer alacak.

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Alışveriş Yaparken Bu Ayrıntıya Dikkat Edin: Bakanlıktan Yeni Düzenleme

Bakanlıkça konuya ilişkin "Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı" oluşturuldu.

TÜKETİCİLERE BU BİLGİYİ VERMEK ZORUNLU OLACAK

Hazırlanan taslağa göre, hayvansal parça içeren tüketici ürünlerinin etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden bir belgede, bu parçanın hangi hayvandan temin edildiğine dair bilgilendirmenin yer alması üreticilere zorunlu tutulacak. Bu bilgilendirme, Türkçe ve en az 12 punto büyüklüğünde olacak.

UZAKTAN SATIŞTA DA ZORUNLU

Uzaktan iletişim araçları kullanılarak yapılan satışlarda da bilgilendirme, ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciyle paylaşılacak. Böylece örneğin, dana, domuz ya da koyun derisinden üretilen eşyalar hakkında tüketici bilgilendirilecek.

Bilgilendirme işlemi satın alma eyleminden önce kolayca erişilebilecek ve tüketicileri yanıltmayacak yöntemlerle gerçekleştirilecek.

HAYVANSAN PARÇA İÇEREN ÜRÜNL GRUPLARINDA GEÇERLİ OLACAK

Düzenleme, hayvansal parça içeren tekstil, eldiven, ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, saat, takı, kırtasiye, mobilya, halı ve oyuncak gibi Bakanlığın sorumluluğu altında bulunan ürün gruplarını içerecek.

TÜKETİCİYE VE PİYASAYA OLUMLU YANSAYACAK

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, düzenlemenin gerek tüketicilere gerekse piyasaya olumlu yansıması bekleniyor. Tüketiciler de söz konusu ürünleri satın alırken daha bilinçli tercihler yapabilecek.

Kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen tebliğ taslağıyla firmalara, getirilen düzenlemelere uyum sağlamaları için geçiş süreci verilecek.

Öte yandan, düzenleme sonrasında tedarik sürecinde ve ürün fiyatlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanması öngörülmüyor.

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Kaynak: AA

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