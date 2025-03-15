Yangın Tüpüne Yerleştirilen Kilolarca Uyuşturucuyu ‘Uzi’ Buldu

Ağrı Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Şube Müdürlüğü ile Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilucu Gümrük Kapısı'nda ortak operasyon düzenledi.

Türkiye'ye giriş yapan bir TIR'ı takibe alan ekipler, Iğdır merkez Kılıçlar Polis Uygulama noktasında aracı durdurdu.

76 AAR 246 plakalı TIR ve dorsesinde gerçekleştirilen aramada, narkotik köpek Uzi, 2 yangın tüpüne reaksiyon verdi.

Ekiplerin kestiği yangın tüplerinden 11 kilo 150 gram eroin bulundu. TIR'ın sürücüsü H.E., gözaltına alındı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan' hakkında işlem yapılan H.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA