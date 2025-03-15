Adıyaman'da Bıçaklı Kavga

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada bacağından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da Bıçaklı Kavga

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, merkez Yeni Mahallede henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma sonrası bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.S. isimli kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Yaralı, olay yerinde bulunan yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı ve ilk müdahalesi yapıldı. Ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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