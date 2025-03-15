Samsun'da Kiralık Araç Seyir Halindeyken Yandı

Samsun'da seyir halindeki kiralık araç bir anda yanmaya başladı. Aracın sürücüsü durumu fark edip itfaiye çağırdı. Araç kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da Kiralık Araç Seyir Halindeyken Yandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Ankara Bulvarı'nda seyreden ve Selami S.'nin kullandığı 34 DEU 688 plakalı otomobilin motor kısmından duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden Selami S. otomobili yol kenarına çekip, itfaiyeye haber verdi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kiralık olduğu öğrenilen araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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