Siirt’te Lojmanda Yangın Paniği

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan lojmanın birinci katındaki balkonda yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA