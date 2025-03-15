Siirt’te Lojmanda Yangın Paniği

Siirt’te bir lojmanın balkonunda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alınırken yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Siirt’te Lojmanda Yangın Paniği

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan lojmanın birinci katındaki balkonda yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Siirt’te Lojmanda Yangın Paniği - Resim : 1

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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