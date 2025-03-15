Bartın'da Kaza! 1'i Ağır, 4 Yaralı

Bartın'da aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bartın'da Kaza! 1'i Ağır, 4 Yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Bartın-İnkumu yolu Gürgenpınarı mevkiinde gerçekleşti. Aşırı hızın neden olduğu kazada iki araç kafa kafaya çarpışarak ağır hasar aldı. Araçlarda bulunan A.A. (41), H.C. (51), S.G. (29) ve Ö.K. (66) yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekipler tarafından araçlardan çıkarılarak olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ö.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra kontrollü sağlanan trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası kaza Bartın
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