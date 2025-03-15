Kocaeli'de Boya İmalathanesinde Korkutan Yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Balçık Mahallesi'nde bulunan bir boya imalathanesinde sabah saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak boya imalathanesi tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, bitişikteki sunta imalathanesine de sıçrayarak burada hasara yol açtı. Yangında, boya imalathanesinde bir kamyonet ve forklift de yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA