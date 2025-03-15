TBMM'de Gündem Mutsuzluk... Türkiye'de 'Mutluyum' Diyen Kişi Sayısı Azalıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini açıklamasının ardından ülkede ailelerin yaşam koşulları tartışma konusu oldu. Meseleyi TBMM'de gündeme getiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2024 yılının da "Emekliler Yılı" olduğunu hatırlatarak, "Emekliler için zor dönemlerden biri oldu" dedi ve aynı kaderi ailelerin de beklediğini işaret etti.

Verilere bakıldığında, AKP'nin 22 yıllık iktidarında aile yapısının ciddi zarar gördüğünün anlaşıldığını söyleyen Gürer, "Şu anda ülkede 22.560.000 icra dosyası bulunuyor. Bu durum, ailelerin mutlu olduğunu değil, aksine ciddi sorunların varlığını işaret ediyor. Ekonomi bozuldukça aile yapısındaki sorunlar daha da derinleşiyor" diye konuştu.

'BÜYÜK KENTLERDE BOŞANMA ORANI DAHA YÜKSEK'

2001 ile 2024 Aralık ayları arasında boşanma sayısında yüzde 103,6’lık bir artış yaşandığını belirten CHP'li vekil, "2001 yılında Türkiye genelinde 544.322 evlilik gerçekleşirken, 2024 yılı itibarıyla bu sayı yalnızca 568.395’e ulaşmıştır. Nüfus artışına oranla evlilik oranı yalnızca yüzde 4,4 artmıştır. Normal koşullarda evlenme oranlarının daha yüksek olması beklenirken, boşanma oranları hızla artış göstermiştir. 2001 yılında Türkiye genelinde 91.994 boşanma yaşanırken, 2024 yılına gelindiğinde bu rakam 187.343’e ulaşmıştır. Büyük kentlerde geçim zor olduğu için bu oranlar daha yüksektir" dedi.

'AİLE YILI'NDA SOMUT ADIMLAR ATILMALI'

Yaşam memnuniyeti araştırmalarında da mutlu olduğunu söyleyen bireylerin oranının 2023’te yüzde 52,7 iken, 2024 yılında yüzde 49,6’ya düştüğüne vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, şöyle konuştu:

“Bu süreci ve sorunları artıran en önemli faktör, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının uyguladığı yanlış ekonomik politikalardır. Ülkede psikolojik destek alanların sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan bireylerin yaşadığı sıkıntılar daha da katlanmıştır. Türkiye'deki evlenme ve boşanma oranları, yaşam memnuniyeti verileriyle birlikte değerlendirildiğinde, ortaya çıkan tablo oldukça net bir şekilde sorunları gözler önüne sermektedir.

'Aile Yılı'nda, aileyi koruyucu ve destekleyici politikalara odaklanılmalı, sorunların çözümü için kâğıt üzerinde kalan değil, gerçekçi ve uygulanabilir politikalar üretilmelidir. Bu süreç yalnızca 'Aile Yılı' ifadesiyle sınırlı kalmamalı, ailelerin karşı karşıya olduğu sorunları çözmeye yönelik somut adımlar atılmalıdır. Aile yapısında yaşanan sorunların her yönüyle ele alınması için bu konuda Anayasa’nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederim.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi