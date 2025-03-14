Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Marketlerde Satılan Ünlü Ekmek Markasına Şok Ceza

Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı gıda ürünlerine karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Son incelemelerde, 'light' etiketiyle piyasaya sürülen ünlü ekmek markasının aslında belirtilen kaloriden çok daha yüksek değerlere sahip olduğu ortaya çıktı. Bakanlık, söz konusu markaya hem para cezası hem de ürün reklamlarını durdurma kararı aldı.