İstanbul'un Göbeğinde Yürekleri Ağza Getiren Olay, Sesi Duyan Kendini Sokağa Attı

İstanbul Maltepe’de bir iş yerinde doğal gaz sıkışması nedeniyle korkutan bir patlama meydana geldi. Patlama sırasında yemek yapan bir kadın yaralanırken, dükkanın camları paramparça oldu.

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Maltepe Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bir iş yerinde saat 10:40 sıralarında yürekleri ağza getiren patlama meydana geldi.

Ev yemekleri yapan iş yerinde meydana gelen patlamada bir kadın aşçı yaralandı. Doğalgaz ekiplerinin kontrolü sonrası patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

İstanbul'un Göbeğinde Yürekleri Ağza Getiren Olay, Sesi Duyan Kendini Sokağa Attı - Resim : 1

15 GÜN ÖNCE AÇILMIŞ

Yaklaşık 15 gün önce açıldığı ortaya çıkan iş yerinin camları paramparça oldu. Patlama sırasında çevrede kimsenin olmaması büyük faciayı önledi.

Patlama sonrasında konuşan iş yeri sahibinin oğlu Mert Ali Çakmak, "Patlamada sadece yemek yapan ablamızın eli yanmış. Ev yemekleri yapıyoruz burada. Alt tarafta yemek yapılıyor zaten" dedi.

İstanbul'un Göbeğinde Yürekleri Ağza Getiren Olay, Sesi Duyan Kendini Sokağa Attı - Resim : 2

'HER TARAF DUMANDI'

Komşu Rasim Oksal ise şunları anlattı: Sabah dükkanı açtığımızda yüksek bir patlama oldu. Dışarı çıktım kapı devrilmişti. İçerde iki kadın vardı. Olaya müdahale ettim, alt kata indim. Her taraf dumandı. Yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptım. Söndürdük, sonra ambulans geldi yaralıyı hastaneye götürdüler. Allah'a şükür can kaybı yok.

İstanbul'un Göbeğinde Yürekleri Ağza Getiren Olay, Sesi Duyan Kendini Sokağa Attı - Resim : 3

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Maltepe Patlama doğal gaz
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