Denetimlerde En Çok Vergi Kaçıran Sektörler Açıklandı! İlk Sıradakilere Çok Şaşıracaksınız: Rekor Para Cezası Kesildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) verilerine göre, 2023 yılında gerçekleştirilen vergi denetimlerinde toplam 78 bin 187 mükellefin 159,8 milyar liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği tespit edildi. En yüksek ceza riski taşıyan sektörler arasında ise 37,1 milyar lira ile toptan ve perakende ticaret ile motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin onarımı öne çıktı.
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından yapılan incelemelerde, 2023 yılında en fazla vergi matrahını eksik bildiren sektörler belirlendi. Buna göre, en fazla usulsüzlük 43,9 milyar liralık matrah farkı ile imalat sektöründe tespit edilirken, en yüksek ceza ise toptan ve perakende ticaret sektörüne kesildi.
TİCARET SEKTÖRÜNE YÜKSEK CEZA
Toptan ve perakende ticaret sektörü, 43,3 milyar liralık vergi matrahı farkıyla ikinci sırada yer aldı. Ancak bu sektörde kesilmesi öngörülen ceza miktarı 37,1 milyar liraya ulaştı ve en yüksek cezanın verileceği sektör oldu.
İmalat sektörünü, 43,3 milyar lira ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı takip etti. Finans ve sigorta faaliyetlerinde ise 25,3 milyar liralık eksik beyan tespit edilirken, inşaat sektöründe 9,9 milyar lira, gayrimenkul faaliyetlerinde ise 6,2 milyar lira matrah farkı bulundu.
EN FAZLA CEZA TİCARET SEKTÖRÜNE KESİLDİ
2023 yılında mükelleflere toplam 80,4 milyar liralık ceza kesilmesi öngörülürken, en yüksek ceza toptan ve perakende ticaret sektörüne kesildi. Bu sektörde kesilmesi planlanan ceza tutarı 37,1 milyar lirayı aşarak toplam cezanın neredeyse yarısını oluşturdu.
İmalat sektörüne yönelik kesilmesi önerilen ceza miktarı 18,6 milyar lira olurken, inşaat sektörüne 6,1 milyar lira, finans ve sigorta faaliyetlerine ise 4,8 milyar lira ceza uygulanması öngörüldü.
Vergi müfettişlerinin denetimleri sonucu, en fazla vergi matrahı farkı ve ceza kesilen sektörler şu şekilde sıralandı:
İmalat: 43,9 milyar lira matrah farkı, 18,6 milyar lira ceza
Toptan ve perakende ticaret: 43,3 milyar lira matrah farkı, 37,1 milyar lira ceza
Finans ve sigorta faaliyetleri: 25,3 milyar lira matrah farkı, 4,8 milyar lira ceza
İnşaat: 9,9 milyar lira matrah farkı, 6,1 milyar lira ceza
Gayrimenkul faaliyetleri: 6,2 milyar lira matrah farkı, 1,2 milyar lira ceza
Ulaştırma ve depolama: 4,4 milyar lira matrah farkı, 3,9 milyar lira ceza
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler: 2,7 milyar lira matrah farkı, 1,4 milyar lira ceza
İdari ve destek hizmet faaliyetleri: 2,4 milyar lira matrah farkı, 1,5 milyar lira ceza
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor: 2,7 milyar lira matrah farkı, 225 milyon lira ceza
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı: 1,9 milyar lira matrah farkı, 674 milyon lira ceza
Bilgi ve iletişim: 1,7 milyar lira matrah farkı, 773 milyon lira ceza
Diğer hizmet faaliyetleri: 1,8 milyar lira matrah farkı, 886 milyon lira ceza
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri: 1,4 milyar lira matrah farkı, 300 milyon lira ceza
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri: 6,1 milyar lira matrah farkı, 1,2 milyar lira ceza
Tarım, ormancılık ve balıkçılık: 789 milyon lira matrah farkı, 146 milyon lira ceza
Madencilik ve taş ocakçılığı: 242 milyon lira matrah farkı, 331 milyon lira ceza
TOPLAM 159,8 MİLYAR LİRALIK VERGİ MATRAHI EKSİK BİLDİRİLDİ
Genel olarak 78 binden fazla mükellefin incelendiği çalışmalarda toplam 159,8 milyar liralık vergi matrahının eksik beyan edildiği belirlendi. Bu çerçevede kesilmesi öngörülen toplam ceza miktarı ise 80,4 milyar lira olarak hesaplandı.