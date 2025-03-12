Denetimlerde En Çok Vergi Kaçıran Sektörler Açıklandı! İlk Sıradakilere Çok Şaşıracaksınız: Rekor Para Cezası Kesildi

TİCARET SEKTÖRÜNE YÜKSEK CEZA

Toptan ve perakende ticaret sektörü, 43,3 milyar liralık vergi matrahı farkıyla ikinci sırada yer aldı. Ancak bu sektörde kesilmesi öngörülen ceza miktarı 37,1 milyar liraya ulaştı ve en yüksek cezanın verileceği sektör oldu.

İmalat sektörünü, 43,3 milyar lira ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı takip etti. Finans ve sigorta faaliyetlerinde ise 25,3 milyar liralık eksik beyan tespit edilirken, inşaat sektöründe 9,9 milyar lira, gayrimenkul faaliyetlerinde ise 6,2 milyar lira matrah farkı bulundu.