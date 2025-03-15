Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Hakkari'de İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orgeneral Bayraktaroğlu’nun sınır ötesi operasyonlara ilişkin bilgi aldığını ve önümüzdeki süreçte yürütülecek faaliyetler ile güvenlik tedbirleri konusunda talimat verdiğini duyurdu. Ayrıca, denetimler sırasında bir bekleme mevziinde görev yapan Mehmetçik ve güvenlik korucularıyla bir araya gelerek iftar yaptığı belirtildi.

Kaynak: ANKA