Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisi Arızası

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Panama bayraklı 116 metre uzunluğundaki ‘Tayga' isimli genel yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör eşliğinde Karanlık Liman demir sahasına götürülüp demirletildi.

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Çanakkale Boğazı'nda Yük Gemisi Arızası

İzmir'den Tuzla'ya giden Panama bayraklı 116 metre uzunluğundaki genel yük gemisi 'Tayga'da, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Kepez önlerinde makine arızası meydana geldi.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Türkeli' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Genel yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

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Kaynak: İHA

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