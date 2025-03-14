14 Yıl Hapis Cezası Olan Uyuşturucu Taciri Tutuklandı
Gaziantep'te hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri firari kişi jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar sonucunda uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA