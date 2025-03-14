Isparta'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
Isparta'da yunus timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 55 adet sentetik ecza, 0.83 gram taş kokain ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından düzenlenen denetimlerde, 55 adet sentetik ecza, 0.83 gram taş kokain ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında yasa dışı madde ele geçirildi.
Ayrıca şahısların haklarında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA