Isparta'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Isparta'da yunus timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 55 adet sentetik ecza, 0.83 gram taş kokain ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Isparta'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından düzenlenen denetimlerde, 55 adet sentetik ecza, 0.83 gram taş kokain ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında yasa dışı madde ele geçirildi.

Ayrıca şahısların haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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