Kayseri'de Hırsızlık Operasyonu: 12 Kişi Tutuklandı
Kayseri'de gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının sorumlularının yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 14 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.
Ayrıca paylaşımda, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelenin kararlı şekilde devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA