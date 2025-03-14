Amasya'da Tarihi Eser Operasyonu! Çok Sayıda Obje Bulundu

Amasya'da gerçekleştirilen operasyonda 77 sikke, Roma dönemine ait olduğu öğrenilen 2 bronz heykel, 1 haç figürü ve 1 küpe ele geçirildi.

Amasya'da Tarihi Eser Operasyonu! Çok Sayıda Obje Bulundu

Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 şüphelinin kaçak kazı yaparak tarihi eser niteliğindeki materyalleri satmaya çalıştığı tespit edildi.

Şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 77 sikke, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bronz heykel, 1 haç figürü ve 1 küpe ele geçirildi. Ayrıca 1 antika değeri taşıyan tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, ?338 adet fişek ile 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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