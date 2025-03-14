Tekirdağ'da Çok Sayıda Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapaklı ilçesinde bir iş yeri ve depoya yapılan operasyonda çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Tekirdağ'da Çok Sayıda Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Kapaklı ilçesinde M.F. isimli kişinin işlettiği dükkanda ve imalathane olarak kullandığı depoda arama yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 100 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet tam otomatik makaron doldurma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Şüpheli iki kişi hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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