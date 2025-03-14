Osmaniye’de Korkutan Orman Yangını

Osmaniye’de bugün çıkan orman yangını, olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Osmaniye’de Korkutan Orman Yangını

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu Köyünde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında 40 dekar örtülü alan ve zeytin ağaçları zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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