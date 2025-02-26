Çanakkale Boğazı Gemi Trafiğine Kapatıldı
Meteoroloji, pus ve yoğun sise karşı uyarılarda bulunmuştu. Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak durduruldu.
Meteoroloji'nin yoğun sis uyarılarının ardından Çanakkale Boğazı'nda göz gözü görmez hale geldi. Boğaz trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 05.50 itibarıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyardı. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege denizleri girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.
Deniz ulaşımının sisin kalmasından ardından trafiğe açılması bekleniyor.
Kaynak: DHA