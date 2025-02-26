Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Göz Gözü Görmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sivas, Denizli, Burdur ve Kastamonu’nun kıyı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Sinop kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Antalya, İzmir’in batısı ve Çanakkale çevrelerinde ise sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgelerinde pus ve sis etkisini gösterebilir.

Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerine yaklaşması beklenirken, rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış, çığ tehlikesi, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Denizli çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra İzmir'in batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısının yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Burdur çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz kıyı illerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi