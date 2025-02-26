YSK Milletvekili Sayılarını Güncelledi: Hangi İl Kaç Vekil Çıkaracak?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Aralık 2024 itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre illerin milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Nüfus hareketlilikleri doğrultusunda bazı illerde milletvekili sayıları artarken, bazı illerde ise azalma yaşandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin milletvekili sayılarını yeniden belirledi.
YSK’nın güncel milletvekili dağılımı kararına göre, daha önce 36 milletvekili çıkaran Ankara’nın milletvekili sayısı 37’ye, Muğla'nın 7'den 8'e, Şanlıurfa 14'ten 15'e yükseldi. Erzurum'un milletvekili sayısı 6'dan 5'e, Yozgat'ın 4'ten 3'e, Bayburt'un 2'den 1'e düştü.
YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre illerin milletvekili sayıları şu şekilde:
Adana: 15
Adıyaman: 5
Afyonkarahisar: 6
Ağrı: 4
Amasya: 3
Ankara: 37
Antalya: 17
Artvin: 2
Aydın: 8
Balıkesir: 9
Bilecik: 2
Bingöl: 3
Bitlis: 3
Bolu: 3
Burdur: 3
Bursa: 21
Çanakkale: 4
Çankırı: 2
Çorum: 4
Denizli: 7
Diyarbakır: 12
Edirne: 4
Elazığ: 5
Erzincan: 2
Erzurum: 5
Eskişehir: 7
Gaziantep: 14
Giresun: 4
Gümüşhane: 2
Hakkari: 3
Hatay: 10
Isparta: 4
Mersin: 13
İstanbul: 96
İzmir: 28
Kars: 3
Kastamonu: 3
Kayseri: 10
Kırklareli: 3
Kırşehir: 2
Kocaeli: 14
Konya: 15
Kütahya: 4
Malatya: 6
Manisa: 10
Kahramanmaraş: 8
Mardin: 6
Muğla: 8
Muş: 3
Nevşehir: 3
Niğde: 3
Ordu: 6
Rize: 3
Sakarya: 8
Samsun: 9
Siirt: 3
Sinop: 2
Sivas: 5
Tekirdağ: 8
Tokat: 5
Trabzon: 6
Tunceli: 2
Şanlıurfa: 15
Uşak: 3
Van: 8
Yozgat: 3
Zonguldak: 5
Aksaray: 4
Bayburt: 1
Karaman: 3
Kırıkkale: 3
Batman: 5
Şırnak: 4
Bartın: 2
Ardahan: 2
Iğdır: 2
Yalova: 3
Karabük: 3
Kilis: 2
Osmaniye: 4
Düzce: 3
Kaynak: Haber Merkezi