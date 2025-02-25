Dünyanın En Büyük Yolcu Uçağını Kullandı! İşte A380’'in İlk Türk Kadın Kaptanı

Dünyadaki ilk kadın savaş pilotu ünvanına sahip Sabiha Gökçen'den sonra Türk kadının gökyüzündeki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Gökçe Kübra Yıldırım, dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380 tipi yolcu uçağının kaptan koltuğuna oturan ilk Türk kadın pilotu olarak tarihe geçti.

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Dünyanın En Büyük Yolcu Uçağını Kullandı! İşte A380’'in İlk Türk Kadın Kaptanı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş’ de staj yaparak havacılığa adım atan Gökçe Kübra Yıldırım, gökyüzü hayallerini gerçekleştirmeye karar verdi. Gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra THY'nin Airbus filosunda ikinci pilot olarak göreve başlayan Yıldırım, daha sonra kariyerine Dubai'de devam etme kararı aldı.

Dünyanın En Büyük Yolcu Uçağını Kullandı! İşte A380’'in İlk Türk Kadın Kaptanı - Resim : 1

Türk kadın pilot 12 yıl önce adım attığı havacılık sektöründe şimdi ise Dubai’nin en büyük havayolu şirketinde Airbus A380 tipi uçakta pilot oldu. Gökçe Kübra Yıldırım dünyanın en büyük çift katlı uçağında kaptan pilot olarak görev yapmaya başladı.

Dünyanın En Büyük Yolcu Uçağını Kullandı! İşte A380’'in İlk Türk Kadın Kaptanı - Resim : 2

SOSYAL MEYDA HESABINDAN PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Türk kadın pilot Gökçe Kübra Yıldırım, “Yaklaşık 12 yıl önce başladığım bu yolculuk, bugün beni kaptanlık noktasına taşıdı. Her bir adım, her zorluk, her başarı bana çok şey kattı. Bu meslek, sadece bir iş değil, hayatımın parçası oldu. Bugün burada olmamı sağlayan, destekleyen hep arkamda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Kadın Pilot Türk Hava Yolları (THY) Uçak
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