Cumhurbaşkanı Erdoğan 71 Yaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 71. yaşını kutluyor. 26 Şubat 1954’te İstanbul’un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelen Erdoğan, genç yaşlardan itibaren siyasetin içinde yer aldı ve Türkiye’nin en uzun süre görev yapan liderlerinden biri oldu.

Siyasi kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile adım atan Erdoğan, 2002 yılında AKP'yi kurdu. 2003-2014 yılları arasında başbakanlık görevini üstlenen Erdoğan, 2014’te doğrudan halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. 2018’de ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk lideri olarak göreve devam etti.

Doğum günü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yurt içinden ve yurt dışından birçok tebrik mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bugünü ailesi ve yakın çevresiyle birlikte geçirmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi