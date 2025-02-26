Edirne'de Film Gibi Kovalamaca: Aracını Polislerin Üzerine Sürdü, Yaya Olarak Kaçtı

Edirne’de "dur" ihtarına uymayan sürücü, polislerin üzerine aracını sürerek kaçtı. Kovalamaca sırasında lastiklerine ateş açılan araç durdurulurken, sürücü yaya olarak kaçtı. Polis, her yerde kaçan sürücüyü arıyor.

Edirne'de Film Gibi Kovalamaca: Aracını Polislerin Üzerine Sürdü, Yaya Olarak Kaçtı

Edirne’de polis ekipleri, şüphelendikleri Bulgaristan plakalı bir otomobili durdurmak istedi ancak sürücü, "dur" ihtarına uymayarak aracını polislerin üzerine sürdü ve hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri, aracı takip etmeye başladı ve şehir içinde kilometreler süren bir kovalamaca yaşandı.

LASTİKLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Kaçışı durdurmak için polisler aracın lastiklerine ateş açtı ve sol lastiğin patlamasıyla otomobil durdu. Ancak sürücü, aracı terk ederek yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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