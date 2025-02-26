İstanbul'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. “NARKOKAPAN 14: Şehit Bora Barış Güler” operasyonunda 153 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ilişkin bilgi paylaştı.

Bakan Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 25,5 kg eroin, 17 kg metamfetamin, muhtelif miktarda skunk, kokain ve uyuşturucu hap ile 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildiğini açıkladı.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yerlikaya, "Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Uyuşturucu ile ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Biz gereğini yapalım" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi