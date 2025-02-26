İstanbul'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da Gaziosmanpaşa ve Kağıthane ilçeleri merkezli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bakan Ali Yerlikaya, 25,5 kg eroin ve 17 kg metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

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İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. “NARKOKAPAN 14: Şehit Bora Barış Güler” operasyonunda 153 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ilişkin bilgi paylaştı.

İstanbul'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu - Resim : 1

Bakan Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 25,5 kg eroin, 17 kg metamfetamin, muhtelif miktarda skunk, kokain ve uyuşturucu hap ile 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu - Resim : 2

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yerlikaya, "Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Uyuşturucu ile ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Biz gereğini yapalım" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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