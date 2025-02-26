İki Bileziğe Evlatlık Verildi, 21 Yıl Sonra İkinci Şoku Yaşadı: '15 Bin Lira Verirsen Annenin Yerini Söylerim'

İstanbul Kartal’da dünyaya gelen 21 yaşındaki Sefa Ünal, henüz üç günlükken annesi tarafından iki bilezik karşılığında bir aileye evlatlık verildi. İddiaya göre, bu süreçte komşuları Gül H. ve Barış H. aracı olarak, 3 günlük bebeği, çocuk sahibi olamayan Döndü ve Mülazım Ünal çiftine verdi. Ünal çifti, bebeğin evde doğduğunu söyleyerek resmi hastane kaydı olmadan nüfuslarına kaydettirdi. Sefa Ünal, yıllarca evlatlık olduğunu bilmeden büyüdü ve gençlik yıllarında tekstil fabrikasında çalıştı. Daha sonra askerliğini tamamlamak üzere Ankara’ya gitti.

ASKERDEN DÖNÜNCE GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Askerlik dönüşü, Ünal çifti Sefa’ya evlatlık olduğunu açıklayınca hayatı altüst oldu. Gerçek ailesini bulmak isteyen genç adam, aracı olan komşusu Gül H.’den bilgi almak istedi ancak net bir yanıt alamadı. Gül H., iddiaya göre ailesini açıklamak için 15 bin lira istedi. Ünal çifti bu parayı ödeyemeyince Gül H., sırrı saklayacağını ve kimseye söylemeyeceğini belirtti. Sefa Ünal ise ne pahasına olursa olsun ailesini bulmaya kararlı olduğunu dile getirdi.

"GERÇEK AİLEMİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Sefa Ünal, yıllarca sevgiyle büyütüldüğünü ve evlatlık alan ailesine minnettar olduğunu belirtti. “Beni büyüten ailem her zaman el üstünde tuttu, bana hiçbir şeyi eksik etmedi” diyen genç adam, buna rağmen biyolojik ailesini görmek istediğini söyledi. Onu üç günlükken iki bileziğe satan ailesine karşı öfke duymadığını, sadece onları bir kez olsun görmek istediğini vurguladı.

GERÇEĞİ BİLEN TEK KİŞİYE SESLENDİ

Gerçek ailesini sadece Gül H.’nin bildiğini belirten Sefa Ünal, komşusuna seslenerek vicdanen gerçeği açıklamasını istedi. Kendi psikolojisinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyleyen Ünal, “Ölmüş olsalar bile mezarlarını ziyaret etmek istiyorum. Yaşıyorlarsa da onlarla bir kez bile olsa konuşmak istiyorum” dedi.

GERÇEĞİ YILLARCA SAKLADI

Evlatlık alan anne Döndü Ünal ise bu gerçeği uzun yıllar açıklamak istemediğini, Sefa’nın bunu kaldırabilecek yaşa gelmesini beklediğini ifade etti. İlk zamanlar Gül H.’nin gerçeği söylemeye karşı çıktığını belirten Ünal, şimdi ise para talep ettiğini söyledi. “Sefa’nın hiçbir şeye ihtiyacı yok, ama ‘Annem kim?’ diye sorduğunda kahroluyorum” diyen Döndü Ünal, gerçekleri yalnızca komşularının bildiğini ve artık bu sırrın ortaya çıkmasını istediğini dile getirdi.

Kaynak: İHA