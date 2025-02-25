Jandarmadan Zehir Tacirlerine Darbe: 18 Gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. İzmir ve Manisa’da 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çok miktarda uyutuşturucu madde ile tabanca ele geçirilerek, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı İzmir ve Manisa illerinde 11 adrese operasyon düzenledi. Bu adreslerde yapılan aramalarda, 31 adet sentetik hap, 23 gram metamfetamin, 8 gram eroin, 4 gram esrar, 1 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 adet telefon ve simkart, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 53 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olaya karışan 11 şüpheli ’Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’, 7 şüpheli (mükerrer) ’Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin tutuklu bulunduğu olayla ilgili, ayrıca 21 şahıs hakkında ’Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’ suçundan cumhuriyet savcısının talimatı ile adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA