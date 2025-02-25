WhatsApp Yeni Listeyi Duyurdu! 1 Mart İtibarıyla Artık Bu Modellere Çalışmayacak

WHATSAPP KULLANABİLMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek isteyenler, telefonlarını daha güncel bir modele yükseltmeli veya işletim sistemlerini desteklenen sürümlere güncellemelidir.

Android kullanıcıları için: WhatsApp, yalnızca Android 5.0 ve üzeri işletim sistemleriyle uyumlu olacak. Daha eski sürüme sahip cihazlar uygulamayı çalıştıramayacak.

iOS kullanıcıları için: 5 Mayıs 2025 itibarıyla WhatsApp, yalnızca iOS 15.1 ve üzeri sürümlerde çalışacak. Şu an için iOS 12 ve sonrası destekleniyor ancak yeni güncellemeyle bu değişecek.

Telefonunuzun işletim sistemi sürümünü kontrol etmek için:

Android cihazlarda: Ayarlar > Telefon Hakkında

iPhone’larda: Ayarlar > Genel > Hakkında bölümüne girerek sürüm bilgilerinize ulaşabilirsiniz.