WhatsApp Yeni Listeyi Duyurdu! 1 Mart İtibarıyla Artık Bu Modellere Çalışmayacak
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, Mart 2025 itibarıyla bazı eski cihazlar için desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Meta’nın sunduğu güncellemelerle birlikte, belirli işletim sistemlerini çalıştıran telefonlar artık WhatsApp’ı kullanamayacak.
Meta, WhatsApp’ın en güncel özelliklerini, güvenlik yamalarını ve performans iyileştirmelerini desteklemek için belirli aralıklarla eski işletim sistemlerini devre dışı bırakıyor. Şirket, bu tür değişiklikleri kullanıcılarına WhatsApp Yardım Merkezi üzerinden duyuruyor.
WHATSAPP MART 2025'DE BU CİHAZLARDA ÇALIŞMAYACAK
Yeni güncellemeyle birlikte, donanımsal gereksinimleri karşılayamayan ve güncel işletim sistemlerini desteklemeyen bazı akıllı telefonlar WhatsApp’a erişimini kaybedecek. İşte o cihazlardan bazıları:
WHATSAPP'A VEDA EDECEK MODELLER
Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3
Motorola: Moto G (1. Nesil), Razr HD, Moto E 2014
LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini
Sony: Xperia Z, Xperia SP
Apple: iPhone 5, iPhone 5c
WHATSAPP KULLANABİLMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?
WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek isteyenler, telefonlarını daha güncel bir modele yükseltmeli veya işletim sistemlerini desteklenen sürümlere güncellemelidir.
Android kullanıcıları için: WhatsApp, yalnızca Android 5.0 ve üzeri işletim sistemleriyle uyumlu olacak. Daha eski sürüme sahip cihazlar uygulamayı çalıştıramayacak.
iOS kullanıcıları için: 5 Mayıs 2025 itibarıyla WhatsApp, yalnızca iOS 15.1 ve üzeri sürümlerde çalışacak. Şu an için iOS 12 ve sonrası destekleniyor ancak yeni güncellemeyle bu değişecek.
Telefonunuzun işletim sistemi sürümünü kontrol etmek için:
Android cihazlarda: Ayarlar > Telefon Hakkında
iPhone’larda: Ayarlar > Genel > Hakkında bölümüne girerek sürüm bilgilerinize ulaşabilirsiniz.
WHATSAPP BU MODELLERDE NEDEN ÇALIŞMAYACAK?
Tüketici ve Kullanıcılar Örgütü (OCU), akıllı telefonların yazılımsal güncellemeler nedeniyle zamanla işlevselliğini kaybettiğini belirtiyor. Birçok eski model, günümüz uygulamalarının ihtiyaç duyduğu donanımsal ve yazılımsal gereklilikleri karşılayamadığı için kullanım dışı kalıyor.
ÖNEMLİ MESAJLARI YEDEKLEMEYİ UNUTMAYIN
Cihazınızın Mart 2025 itibarıyla WhatsApp desteğini kaybedeceğini düşünüyorsanız, sohbetlerinizi ve önemli verilerinizi yedeklemek için şimdiden önlem almanız öneriliyor. Yedekleme işlemlerini Google Drive veya iCloud üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.