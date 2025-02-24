Buzdan Şehir: Termometreler Eksi 32,6’yı Gördü!

Kar yağışının etkisini yitirdiği Doğu Anadolu Bölgesi, dondurucu soğukların etkisi altına girdi. Meteoroloji verilerine göre, bölgenin en düşük sıcaklıkları Erzurum’un yüksek rakımlı Horasan (1650 m) ve Tekman (1800 m) ilçelerinde kaydedildi. Her iki ilçede termometreler eksi 32,6 dereceyi gösterirken, Aras Nehri buz tuttu, ağaçlar kırağı ile kaplandı ve çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu.

OTOBÜS DURAKLARI BUZ TUTTU

Horasan ve Tekman’ı, eksi 30,4 derece ile Erzurum’un Aziziye ilçesi takip etti. Yakutiye ilçesinde ise sıcaklık eksi 22,8 dereceye kadar düşerken, otobüs duraklarının camları buzla kaplandı. Lalapaşa Camisi’nin şadırvanı tamamen donarken, esnaf, soğuktan etkilenen kuşlar için kaldırıma yem serpti. Soğuk havaya maruz kalan vatandaşlar, atkı ve berelerle kendilerini korumaya çalıştı.

'SANKİ YÜZ FELCİ GEÇİRİYORUZ'

Bursa’dan Erzurum’u ziyaret eden Sultan Özsezen (65), “Bursa’ya kıyasla burası inanılmaz soğuk. Ama manzara o kadar güzel ki, insan bir süre sonra alışıyor. Burada yaşayanlara Allah kolaylık versin” dedi.

Erzurum'da havaların çok soğuk olduğunu ifade eden İsmail Sarıdemir, "Soğuk sebebiyle sanki yüz felci yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR

Meteoroloji verilerine göre bölgedeki en düşük sıcaklıklar şu şekilde ölçüldü:

Ağrı: Merkez -25,7°C, Diyadin -23,9°C, Doğubayazıt -21,3°C, Hamur -26,4°C, Patnos -24,4°C, Taşlıçay -28,2°C, Tutak -27,5°C.

Ardahan: Merkez -19,7°C, Damal -22,4°C, Göle -28,9°C, Hanak -20,9°C, Posof -11,9°C, Çıldır -21,6°C.

Erzincan: Merkez -14,1°C, İliç -12,6°C, Kemah -17,6°C, Kemaliye -9,2°C, Otlukbeli -24,4°C, Refahiye -23,6°C, Tercan -24,4°C, Çayırlı -27,9°C, Üzümlü -16°C.

Erzurum: Aziziye -30,4°C, Aşkale -27,1°C, Horasan -32,6°C, Hınıs -17,1°C, Karayazı -23,8°C, Karaçoban -29,9°C, Köprüköy -23,5°C, Narman -19,5°C, Oltu -14,3°C, Olur -13,8°C, Pazaryolu -18,1°C, Tekman -32,6°C, Tortum -19°C, Uzundere -12,4°C, Yakutiye -22,8°C, Çat -29,2°C, Şenkaya -21,6°C.

Iğdır: Merkez -8°C, Aralık -8,8°C, Karakoyunlu -7,8°C, Tuzluca -12°C.

Kars: Merkez -21,4°C, Akyaka -18,2°C, Arpaçay -19,1°C, Digor -16°C, Kağızman -13,6°C, Sarıkamış -23,7°C, Selim -21°C, Susuz -17,6°C.

Muş: Merkez -16,1°C, Bulanık -25,7°C, Hasköy -23,9°C, Korkut -19,8°C, Malazgirt -27,2°C, Varto -22,8°C.

Soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA