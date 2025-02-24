Buzdan Şehir: Termometreler Eksi 32,6’yı Gördü!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Sibirya soğukları etkisini gösterirken, Erzurum'un Horasan ve Tekman ilçeleri, eksi 32,6 dereceyle bölgenin en düşük sıcaklık ölçülen yerleri oldu. Horasan'dan geçen Aras Nehri tamamen buz tutarken, her iki ilçede de ağaçlar kırağıyla kaplandı ve çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu.

Son Güncelleme:

Kar yağışının etkisini yitirdiği Doğu Anadolu Bölgesi, dondurucu soğukların etkisi altına girdi. Meteoroloji verilerine göre, bölgenin en düşük sıcaklıkları Erzurum’un yüksek rakımlı Horasan (1650 m) ve Tekman (1800 m) ilçelerinde kaydedildi. Her iki ilçede termometreler eksi 32,6 dereceyi gösterirken, Aras Nehri buz tuttu, ağaçlar kırağı ile kaplandı ve çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu.

Buzdan Şehir: Termometreler Eksi 32,6’yı Gördü! - Resim : 1

OTOBÜS DURAKLARI BUZ TUTTU

Horasan ve Tekman’ı, eksi 30,4 derece ile Erzurum’un Aziziye ilçesi takip etti. Yakutiye ilçesinde ise sıcaklık eksi 22,8 dereceye kadar düşerken, otobüs duraklarının camları buzla kaplandı. Lalapaşa Camisi’nin şadırvanı tamamen donarken, esnaf, soğuktan etkilenen kuşlar için kaldırıma yem serpti. Soğuk havaya maruz kalan vatandaşlar, atkı ve berelerle kendilerini korumaya çalıştı.

Buzdan Şehir: Termometreler Eksi 32,6’yı Gördü! - Resim : 2

'SANKİ YÜZ FELCİ GEÇİRİYORUZ'

Bursa’dan Erzurum’u ziyaret eden Sultan Özsezen (65), “Bursa’ya kıyasla burası inanılmaz soğuk. Ama manzara o kadar güzel ki, insan bir süre sonra alışıyor. Burada yaşayanlara Allah kolaylık versin” dedi.

Erzurum'da havaların çok soğuk olduğunu ifade eden İsmail Sarıdemir, "Soğuk sebebiyle sanki yüz felci yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Buzdan Şehir: Termometreler Eksi 32,6’yı Gördü! - Resim : 3

EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR

Meteoroloji verilerine göre bölgedeki en düşük sıcaklıklar şu şekilde ölçüldü:

Ağrı: Merkez -25,7°C, Diyadin -23,9°C, Doğubayazıt -21,3°C, Hamur -26,4°C, Patnos -24,4°C, Taşlıçay -28,2°C, Tutak -27,5°C.

Ardahan: Merkez -19,7°C, Damal -22,4°C, Göle -28,9°C, Hanak -20,9°C, Posof -11,9°C, Çıldır -21,6°C.

Erzincan: Merkez -14,1°C, İliç -12,6°C, Kemah -17,6°C, Kemaliye -9,2°C, Otlukbeli -24,4°C, Refahiye -23,6°C, Tercan -24,4°C, Çayırlı -27,9°C, Üzümlü -16°C.

Erzurum: Aziziye -30,4°C, Aşkale -27,1°C, Horasan -32,6°C, Hınıs -17,1°C, Karayazı -23,8°C, Karaçoban -29,9°C, Köprüköy -23,5°C, Narman -19,5°C, Oltu -14,3°C, Olur -13,8°C, Pazaryolu -18,1°C, Tekman -32,6°C, Tortum -19°C, Uzundere -12,4°C, Yakutiye -22,8°C, Çat -29,2°C, Şenkaya -21,6°C.

Iğdır: Merkez -8°C, Aralık -8,8°C, Karakoyunlu -7,8°C, Tuzluca -12°C.

Kars: Merkez -21,4°C, Akyaka -18,2°C, Arpaçay -19,1°C, Digor -16°C, Kağızman -13,6°C, Sarıkamış -23,7°C, Selim -21°C, Susuz -17,6°C.

Muş: Merkez -16,1°C, Bulanık -25,7°C, Hasköy -23,9°C, Korkut -19,8°C, Malazgirt -27,2°C, Varto -22,8°C.

Soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Erzurum Meteoroloji Hava Durumu
Son Güncelleme:
Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit
Sivas'ta Doğaya Yabani Hayvanlar İçin Yem Bırakıldı Sivas'ta Doğaya Yabani Hayvanlar İçin Yem Bırakıldı
Markete Kayak Yaparak Gitti Markete Kayak Yaparak Gitti
Japonların Kış Tüyosu: Evleri Hamam Gibi Oluyor! Üşümek Nedir Bilmiyorlar Japonların Kış Tüyosu: Evleri Hamam Gibi Oluyor! Üşümek Nedir Bilmiyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası!
13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler! 13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler!
Ahmet Çakar'dan Çok Konuşulacak Derbi Tahmini: Sonuca Kesin Gözüyle Bakıyor Ahmet Çakar Derbiyi Kazanacak Takımı Açıkladı
Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır? Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır?
İmamoğlu’nun Sahte Diploma Soruşturmasında Kritik Belge, 26 Şubat’taki İfadesinde Verecek İmamoğlu’nun Sahte Diploma Soruşturmasında Kritik Belge, 26 Şubat’taki İfadesinde Verecek