Bilecik'te Trafik Kazası: Üç Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki otomobil kontrolden çıktı ve bariyerlere girdi. Trafik kazasında üç kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Bilecik'te Trafik Kazası: Üç Yaralı

Bilecik-Bozüyük D-650 kara yolunda seyir halindeki 34 VU 0378 plakalı otomobilin sürücüsü M.A., Karaköy mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun solunda ki bariyerlere çarparak durabildi.

Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü M.A. araç içerisinde yolcu olarak bulunan A.A. ve F.İ. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

İş Çıkışı Kaza Yapan DJ Hayatını Kaybettiİş Çıkışı Kaza Yapan DJ Hayatını KaybettiGüncel

Bursa'da İki Otomobil Birbirine Girdi: İki YaralıBursa'da İki Otomobil Birbirine Girdi: İki YaralıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Bilecik Trafik kazası kaza
Son Güncelleme:
Bilecik'te Trafik Kazası: Üç Yaralı Bilecik'te Trafik Kazası: Üç Yaralı
Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit
Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor Öfkeli Çocukları Sakinleştiren Sihirli Cümle: Her Yaşta Etkili Oluyor
Aydın'da FETÖ Operasyonu: 8 Kişi Gözaltında Aydın'da FETÖ Operasyonu: 8 Kişi Gözaltında
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası! Kiralar, Emeklilik Sistemi, E-Devlet... Hepsi Değişiyor, Detaylar Ortaya Çıktı Türkiye Ekonomisinde 41 Maddeli Yol Haritası!
13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler! 13 Yaşında Bir Çocuğun Yaşadıkları Kanınızı Donduracak... Pencereden Tecavüz İçin Sıraya Girdiler!
Ahmet Çakar'dan Çok Konuşulacak Derbi Tahmini: Sonuca Kesin Gözüyle Bakıyor Ahmet Çakar Derbiyi Kazanacak Takımı Açıkladı
Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır? Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Parti Kazanır?
İmamoğlu’nun Sahte Diploma Soruşturmasında Kritik Belge, 26 Şubat’taki İfadesinde Verecek İmamoğlu’nun Sahte Diploma Soruşturmasında Kritik Belge, 26 Şubat’taki İfadesinde Verecek