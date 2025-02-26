İstanbul'da Yürekler Ağza Geldi: Yol Çöktü, 4 Bina Boşaltıldı

Gaziosmanpaşa’nın Yıldıztabya Mahallesi’nde yürekler ağza geldi. Yol çökmesi nedeniyle dört binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Mağdur mahalle sakinleri, "Kışın ortasında evlerimizi boşaltmak zorunda kaldık. Daha önce de burada kaymalar yaşandı, ancak sadece yüzeysel önlemler alındı" dedi.

İstanbul'da Yürekler Ağza Geldi: Yol Çöktü, 4 Bina Boşaltıldı

Gaziosmanpaşa’nın Yıldıztabya Mahallesi’nde devam eden inşaat çalışmaları sırasında toprak kaymaları meydana geldi. Mahallenin çeşitli noktalarında yaşanan kaymalar nedeniyle sokakta çökme oluştu, bazı binaların duvarlarında ise çatlaklar belirlendi. Durumu değerlendiren belediye ekipleri, risk taşıdığı tespit edilen dört binanın tahliye edilmesine karar verdi. Binalarda yaşayan vatandaşlar, geçici olarak otellere yerleştirildi.

İstanbul'da Yürekler Ağza Geldi: Yol Çöktü, 4 Bina Boşaltıldı - Resim : 1

4 BİNA BOŞALTILDI

Olay, öğle saatlerinde Taşocağı Dikyol Sokak’ta yaşandı. Bölgede kentsel dönüşüm kapsamında bazı yapılar daha önce tahliye edilmişti, ancak diğer binalarda yaşam devam ediyordu. Bugün meydana gelen çökme ve çatlakların ardından ekipler inceleme başlattı ve güvenlik gerekçesiyle dört binanın boşaltılmasına karar verildi.

İstanbul'da Yürekler Ağza Geldi: Yol Çöktü, 4 Bina Boşaltıldı - Resim : 2

'MAĞDURUZ'

Mağdur olan mahalle sakinlerinden Zeliha Şen, yaşanan durumun kendilerini zor durumda bıraktığını belirtti.

Zeliha Şen şunları söyledi:

"Bu olay inşaat çalışmalarından kaynaklanıyor ve bizler mağduruz. Daha davalarımız sürerken, valilik bir gece içinde karar alıp sabah uygulamaya koydu. Kışın ortasında evlerimizi boşaltmak zorunda kaldık. Eğer çıkmazsak zor kullanılacağını söylediler. Şu an sokakta kaldık ve hakkımız olanı istiyoruz. Daha önce de burada kaymalar yaşandı, ancak sadece yüzeysel önlemler alındı" şeklinde konuştu.

Bölgedeki riskli durumun devam edip etmediği ve alınacak ek önlemler konusunda yetkililerin açıklama yapması bekleniyor.

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Kaynak: DHA

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