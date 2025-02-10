Önce İstinat Duvarı Sonra Yol Çöktü, O Anlar Anbean Kamerada

Kentte etkili olan yağışlar nedeniyle Kozlu ilçesi Taşbaca Mahallesi Meşe Sokak’ta 6 Şubat’ta yolun istinat duvarı yıkıldı. Yol da dün akşam saatlerinde çöktü. Olayda yaralanan olmazken, mahalleli çökme sırasında büyük tedirginlik yaşadı. Su borusu da patlayan sokakta yapılan çalışmayla arıza giderildi.

3 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AFAD ve belediye ekipleri, yolun çöktüğü alanın yakınındaki tek katlı bir evde yaşamanın riskli olacağını belirleyip, 3 kişilik aileyi tahliye etti. Aile, yakınlarının yanına yerleştirildi. Ayrıca yol da trafiğe kapatıldı. Yolun çökme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

AFAD GENİŞ ÖNLEM ALDI

Bölgede etkili olan kar yağışından sonra önce istinat duvarının ardından da asfaltın çöktüğünü anlatan Taşbaca Mahallesi Muhtarı Kibar Arıkan, “Kar ve yağmur sonucu duvarda çökme oldu. Çökmenin devamında da üst kısmı aşağı düştü. Burada da Kozlu Belediyesi ve AFAD ekipleri gereken önlemi aldı. Burası yeniden duvar yapılıp düzgün hale gelip trafiğe açılacak inşallah. Evde, AFAD ve belediye ekipleri biraz sakınca görüp, oturma izni vermedi. Şu an pek sakıncalı görünmüyor. Evden 3 kişi tahliye edildi" dedi.

Kaynak: DHA