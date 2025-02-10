Kahreden Olay! Epilepsi Hastası 13 Yaşındaki Nazlı Ölü Bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki epilepsi hastası bir kız çocuğu, evinde ölü bulundu.

Kahreden Olay! Epilepsi Hastası 13 Yaşındaki Nazlı Ölü Bulundu

Olay, Çınarlık Mahallesi Gökçe Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Nazlı Terzi (13), ailesi tarafından okula gitmek için uyandırılmak istendiğinde yatağında hareketsiz halde bulundu. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Nazlı Terzi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından küçük kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dört kardeşin en küçüğü olan Nazlı Terzi’nin derslerinde başarılı olduğu ve arkadaşları tarafından çok sevildiği öğrenildi. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

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