Metruk Binada Korkutan Anlar: Yardımı Reddetti, Polis Harekete Geçti

Pendik'te metruk binada yaşayan bir kişinin ateş yakması üzerine mahalleli alarma geçti. Mahalle sakinleri, şahsı yoğun dumandan çıkarmak istese de başarılı olamadı. "Evime izinsiz giriyorsunuz, beni rahat bırakın" diyerek tepki gösteren şahsı ekipler zor ikna etti.

Son Güncelleme:

İstanbul-Pendik’te gece saatlerinde yaşanan olay, mahalle sakinlerini alarma geçirdi. Fevzi Çakmak Mahallesi Acele Sokak’taki terk edilmiş bir binada, bir kişi çöplerden ateş yaktı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte binayı yoğun duman sardı. Çevredeki vatandaşlar, içerideki şahsı binadan çıkarmaya çalıştı ancak beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

'BURASI BENİM EVİM'

Nefes almakta güçlük çeken şahıs, yardım tekliflerini geri çevirerek bağırmaya başladı. Yardıma koşanlara sert tepki göstererek, "Evime izinsiz giriyorsunuz, beni rahat bırakın" dedi. Durumun ciddiyetini fark eden mahalleli hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Metruk Binada Korkutan Anlar: Yardımı Reddetti, Polis Harekete Geçti - Resim : 1

Olay yerine gelen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonucu şahsı ikna etmeyi başardı. Binadan çıkarılan şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Metruk Binada Korkutan Anlar: Yardımı Reddetti, Polis Harekete Geçti - Resim : 2

"20 GÜNDÜR BURADA"

Mahalle sakinlerinden Umut Yılmaz, şahısın yaklaşık 15-20 gündür metruk binayı mesken tuttuğunu belirterek, "Polise haber verildi, kimlik kontrolü yapıldı ama herhangi bir sorun çıkmadı. Bugünse lastik yakarak binayı dumana boğdu. Kendisi dışarıdan biri, mahallede kimse tanımıyor" dedi.

Yetkililer, yalnız yaşadığı ve psikolojik problemleri olduğu öğrenilen şahıs hakkında inceleme başlattı.

Kocaeli'de Gizemli Şahıs Alarmı: Evleri Tek Tek Kontrol Etti, Aniden KaybolduKocaeli'de Gizemli Şahıs Alarmı: Evleri Tek Tek Kontrol Etti, Aniden KaybolduGüncel

Beyoğlu'nda Korku Dolu Anlar... Yağış Vurdu; 2 Katlı Metruk Bina ÇöktüBeyoğlu'nda Korku Dolu Anlar... Yağış Vurdu; 2 Katlı Metruk Bina ÇöktüGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Pendik İstanbul Yangın
Son Güncelleme:
İstanbul'daki 153 Yıllık Hastane Sessiz Sedasız Kapatıldı! Bir Devir Sona Erdi İstanbul'daki 153 Yıllık Hastane Sessiz Sedasız Kapatıldı! Bir Devir Sona Erdi
26 Yaşındaki Gencin Şüpheli Ölümü 26 Yaşındaki Gencin Şüpheli Ölümü
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Göz Gözü Görmeyecek Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Göz Gözü Görmeyecek
Dereceyi Arttırmadan Petekler Cayır Cayır Yanıyor, Faturalar Düşüyor! Sadece 1 Sünger Yetiyor Dereceyi Arttırmadan Petekler Cayır Cayır Yanıyor, Faturalar Düşüyor! Sadece 1 Sünger Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak: Zorunlu Oluyor, Bunu Yapmayan... Trafikte Yepyeni Bir Dönem! İlk Kez 1 Mart'tan İtibaren Uygulanacak
Bir Ülke Karanlığa Gömüldü, OHAL İlan Edildi! Bir Ülke Karanlığa Gömüldü, OHAL İlan Edildi!
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Göz Gözü Görmeyecek Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Göz Gözü Görmeyecek
Sıfır Araba Fiyatlarını Düşürecek Adım! Yatırım Planı Ortaya Çıktı: 150 Bin Adet Üretilecek Sıfır Araba Fiyatlarını Düşürecek Adım! Yatırım Planı Ortaya Çıktı: 150 Bin Adet Üretilecek
İki Bileziğe Evlatlık Verildi, 21 Yıl Sonra İkinci Şoku Yaşadı: '15 Bin Lira Verirsen Annenin Yerini Söylerim' İki Bileziğe Evlatlık Verildi, 21 Yıl Sonra İkinci Şoku Yaşadı