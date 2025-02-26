Metruk Binada Korkutan Anlar: Yardımı Reddetti, Polis Harekete Geçti

İstanbul-Pendik’te gece saatlerinde yaşanan olay, mahalle sakinlerini alarma geçirdi. Fevzi Çakmak Mahallesi Acele Sokak’taki terk edilmiş bir binada, bir kişi çöplerden ateş yaktı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte binayı yoğun duman sardı. Çevredeki vatandaşlar, içerideki şahsı binadan çıkarmaya çalıştı ancak beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

'BURASI BENİM EVİM'

Nefes almakta güçlük çeken şahıs, yardım tekliflerini geri çevirerek bağırmaya başladı. Yardıma koşanlara sert tepki göstererek, "Evime izinsiz giriyorsunuz, beni rahat bırakın" dedi. Durumun ciddiyetini fark eden mahalleli hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonucu şahsı ikna etmeyi başardı. Binadan çıkarılan şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

"20 GÜNDÜR BURADA"

Mahalle sakinlerinden Umut Yılmaz, şahısın yaklaşık 15-20 gündür metruk binayı mesken tuttuğunu belirterek, "Polise haber verildi, kimlik kontrolü yapıldı ama herhangi bir sorun çıkmadı. Bugünse lastik yakarak binayı dumana boğdu. Kendisi dışarıdan biri, mahallede kimse tanımıyor" dedi.

Yetkililer, yalnız yaşadığı ve psikolojik problemleri olduğu öğrenilen şahıs hakkında inceleme başlattı.

Kaynak: DHA