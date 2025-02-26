26 Yaşındaki Gencin Şüpheli Ölümü

Çorum'un Çatal Havuz Mahallesi'nde 26 yaşındaki İ.K.Ö., arkadaşı M.D. ile birlikte bulunduğu evde hayatını kaybetti. Bir süre sonra eve gelen ve İ.K.Ö.’nün cansız bedeniyle karşılaşan diğer arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olay sırasında evde olduğu belirlenen M.D.’yi gözaltına aldı. İlk incelemelere göre, İ.K.Ö.'nün uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA