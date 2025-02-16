Kocaeli'de Gizemli Şahıs Alarmı: Evleri Tek Tek Kontrol Etti, Aniden Kayboldu

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Mersincik Mahallesi'nde akşam saatlerinde kimliği bilinmeyen bir şahıs, mahalleliyi tedirgin etti. Edinilen bilgilere göre, 25-30 yaşlarındaki kişi, elinde valiz ve kırmızı polarla sokak sokak gezerek evleri kontrol etti. Şahıs, en son Murat Yahşi'nin evinin kapısını çaldı ve kapıyı Yahşi'nin kız çocuğu açtı. Gizemli şahıs, evde kimse olup olmadığını sorarak içeri girmek istedi. Çocuk, durumu babasına bildirdi. Şahıs, çay içmek için içeri girmeyi talep etti. Yahşi, şahsı mahallenin kahvehanesine yönlendirdi.

Ancak, şahıs tekrar içeri girmeye çalıştı. Durumdan şüphelenen Yahşi, muhtar Yakup Çolak’a durumu bildirdi. Başka mahalle sakinlerinden de benzer şikayetler alması üzerine muhtar ve Yahşi, polisle iletişime geçti.

İZ BIRAKMADAN KAYBOLDU

Karakoldan şahsın merkeze getirilmediği bilgisi alındıktan sonra, muhtar ve komşusu mahalleye geri döndü. Ailelerinin güvenliğinden endişe duyan mahalleliler, sokaklarda şahsı aramaya başladı, ancak şahsa bir daha rastlanamadı.

'ALLAH GÖNDERDİ'

Murat Yahşi, yaşadıkları tedirginliği şu sözlerle anlattı:

"18.00 gibi işten geldim. 18.30 civarında kapı zilim çaldı. Evime bir şahıs geldi. Kapıyı çocuğum açtı. ‘Evde kimse var mı?' diye sordu. Kapıya geldim. Bana ‘Çay içmeye geldim' dedi. ‘Seni tanımıyorum. Çay içmek istiyorsan kahveye gidelim' dedim. Kahveye gelmek istemedi, özellikle evime girmek istedi. Elinde valiz vardı, çantasını sordum. Üzerime farklı bir biçimde gelmeye kalktı. Bir anda ters dönüşü oldu, 'Allah'ın gönderdiği zatım' dedi. Daha muhatap olmadım, bıraktım"

Kaynak: İHA