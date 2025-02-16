Taksim’de Film Gibi Kapkaç! Çaldığı Telefonla Bir de Özçekim Yapmış

İstanbul’un en yoğun noktalarından biri olan Taksim’de, Endonezyalı bir kadın turistin cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı. Olay, 11 Şubat Salı günü saat 22.15 sıralarında Beyoğlu Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tatil için Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki Endonezyalı Maila Zulaeva F., arkadaşlarıyla birlikte Taksim'e gitti. Gezi sırasında arkadaşlarından biri, kendisini fotoğraflamasını istedi. Kadın turist, arkadaşının fotoğrafını çekmeye çalıştığı sırada aniden yanına yaklaşan bir şahıs, elindeki cep telefonunu kaparak kaçtı. Şüpheliye engel olmaya çalışırken yere düşen genç kadın, kısa süre sonra ayağa kalkarak şüpheliyi kovaladı. Ancak şüpheli ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

KAÇIŞ ANI ANBEAN KAMERADA

Olayın ardından polis ekiplerine başvuran turistin şikayeti üzerine, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Taksim Meydanı’nda seyyar satıcılık yapan Eyüp K. (24) olduğunu tespit etti. Yapılan takip sonucu şüpheli, Dolapdere Irmak Caddesi’nde kıskıvrak yakalandı.

Sorguya alınan Eyüp K., suçunu itiraf etti. Şüpheli, piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan cep telefonunu bir telefoncuya 200 lira karşılığında sattığını söyledi. Harekete geçen ekipler, söz konusu iş yerine baskın düzenleyerek çalıntı telefonu geri aldı. Telefonu satın alan iş yeri sahibi Azad Ö. (23) de gözaltına alındı.

ÇALDIĞI TELEFONLA FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Olayın en dikkat çeken detayı ise şüphelinin yakalanmasını sağlayan ipucu oldu. Polis ekipleri, geri alınan cep telefonunun galerisini incelediğinde, hırsızın telefonla kendi fotoğrafını çektiğini tespit etti. Bu görüntü, Eyüp K.’nin suçu işlemesini kanıtlayan önemli bir delil oldu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Eyüp K., "kapkaç" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Telefoncu Azad Ö. hakkında ise "suç eşyasını satın alma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Savcılığın kararıyla serbest bırakılan Azad Ö.’nün daha önce poliste 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

12 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Araştırmalar sonucunda, tutuklanan Eyüp K.’nin daha önce de birçok suçtan kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık dahil olmak üzere toplamda 12 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından Endonezyalı turist, İstanbul polisi ve yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: DHA