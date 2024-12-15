Beyoğlu'nda Korku Dolu Anlar... Yağış Vurdu; 2 Katlı Metruk Bina Çöktü

İstanbul Beyoğlu'nda yağışın etkisiyle 2 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Beyoğlu'nda Korku Dolu Anlar... Yağış Vurdu; 2 Katlı Metruk Bina Çöktü

Beyoğlu'nda Sütlüce Mahallesi Elif Efendi Sokak’ta saat 19.30 sıralarında 2 katlı bir binada yağışın etkisiyle kısmi çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İtfaiye ekiplerinin incelemesinde binada kimsenin olmadığını tespit edildi. Binanın çevresine güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, iş makinesi ile sokağa saçılan molozları temizledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Binanın Beyoğlu Belediyesi tarafından daha önceden etrafının çevrildiği ve üzerine "Tehlikeli yapıdır. Can ve mal emniyeti açısından yaklaşamayınız. Araç park etmeyiniz" şeklinde uyarı tabelası asıldığı görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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